Стефан Янев: Уважаеми съграждани, мислете!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

За българската индустрия е добре да се внедряват нови технологии. Но тук започва другия разговор. Дойдоха у нас високопоставени чиновници от Брюксел и обясниха, че да направим два завода за барут е много хубава инвестиция. За целта обаче ние трябва да вземем заем, който е за 500 млн. евро. Този заем се поема от завода, а той има ли такава възможност, има ли такъв икономически анализ, този завод иска ли да прави това?

Това коментира пред бТВ бившият служебен премиер Стефан Янев.

Парите от заема няма да се върнат много бързо. Въпросът е много сложен. Първо, това производство не е лесно, то зависи от определени суровини. Самото производство технологично не е трудно да се направи, но друга тема е как. Има си екологични норми, суровини, всичко е много специфично. Не съм скептичен към идеята, а за начина, по който тя се поднася. Такива оферти е имало през годините, но бяха отказани. А сега как ще се случат тези инвестиции, не знам, коментира той.

Ще си позволя да кажа нещо на всички свои съграждани. Уважаеми съграждани, мислете! Какво ще се случи със стабилността на това правителството, не знам. Смятам, че това правителство е встрани от дневния ред на хората. Българите се интересуват преди всичко от собственото финансово състояние, от начина на възпитание на децата в училище и от възможностите за развитие. А в държава, която не се развива, а тъпче на едно място, развитието на всеки един човек поставя въпроси, коментира Янев.

