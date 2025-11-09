Стефани не е обикновено момиче

Кадри Нова ТВ

Стефани всъщност има специални умения.

20-годишната Стефани вдигна на крак планински спасители и полиция, включили се в издирването й.

В крайна сметка тя сама се появи. Това обясни директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев пред Нова телевизия. „Оказа се, че непрекъснато сме я гонили, защото липсваше информация. В крайна сметка трябва да знаеш изходна точка, някакви данни, за да можеш да бъдеш ефективен. Докато в случая тя си се е движила без проблеми в планината”, обясни Нешев. „В началото, благодарение на работата на СДВР, се ориентирахме по записи от камери – от къщи, от различни източници. Имахме някаква представа, но това са данни, които са се отнасяли за предишния ден. За деня, в който ние търсихме, всъщност нямахме информация къде може да бъде. Затова се опитвахме да покрием целите райони, в които би могло да бъде, където би могло да мине. Оказа се, че тя е в добра кондиция. Като цяло се е движила самостоятелно в планината, познава я добре, има всички умения, за да се движи безопасно. И по този начин ние се оказахме догонващи”, обясни Нешев. Според него момичето е в добро физическо състояние. „За психическото ѝ състояние не мога да коментирам – нямам представа. Доколкото знам, вчера е била прегледана от медицински екип в 4 РУ, където е била заведена за обяснение. „Момичето в крайна сметка е било достатъчно разумно и опитно, за да оцелее в планината две нощи поред”, каза Нешев. „Може би още един ден можеше да издържи без храна при тези условия. Ето и днес времето е с валежи, хладно, мъгливо високо в планина, така че нещата можеха да се усложнят многократно, ако беше продължило още един ден”. Изборът е бил изцяло неин, както и появяването й. Нещо подобно се случи и с човекът, който бе обявен за мъртъв години наред, но се появи в планината и в последствие изчезна отново.

