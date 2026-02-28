Стела Николова: Започна саботаж срещу служебния кабинет

Нарушенията на изборният процес в Турция, не могат да са основание да бъдат нарушавани правата на останалите български избиратели в чужбина. Така депутатът от ПП/ДБ Стела Николова коментира гласуването срещу ветото на президента Илияна Йотова за промените в Изборния кодекс.

Снимка ФБ

Варненски депутат привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

Припомням, че те постановяват в страните извън Европейския съюз да се разкриват до 20 секции. Промяната, засяга най-вече българите в Турция, САЩ и Великобритания. Безобразия с опорочен вот стават и в България, именно заради това КС взе безпрецедентно решение за касиране на 16 депутатски мандата и влезе друга политическа сила в 51-то НС, аргументира се пред Радио Варна Николова.

Тя допълни и, че срещу служебния кабинет е започнал саботаж на всички нива:

Виждаме как подмолно действа бившето правителство. Виждаме и сега какво се случва с цените на водата. Цената на тока гръмна в техните ръце, защото не можаха да изчислят кога точно президентът Илияна Йотова ще назначи служебния кабинет. Но това което се прави е абсолютен саботаж. Саботаж от бившите управляващи по отношение на нашата държава. Саботаж от нашето „чугунено мнозинство“ в общински съвет, за това във Варна нищо хубаво да не се случи. Какво е виновен кмета, след като се харчат средства по такъв начин. Покриват се разходи например за КК „Свети Константин и Елена“, за построяване на функционална зала, за да се поемат командировъчните на полицаите които ще бъдат там лятото. А варненци какво ще правим?

Варненският депутат призова председателя на общински съвет Христо Димитров, да не говори само за консенсус, но и да го прилага на дела. „Консенсус има единствено да се остави варненския кмет без една стотинка, за да няма оперативни средства за най- банални ремонти“, допълни Николова, визирайки последната сесия на общинския съвет.

Стела Николова обясни, че е присъствала на последната общинска сесия заради проблемите в МБАЛ „Света Анна“. Тя поясни, че е имала разговори с новият здравен министър от служебният кабинет, който е поискал оздравителен план. По думите на варненския депутат обаче, общинските съветници, вместо да бъдат по критични към ръководството на болничното заведение, което миналата година е докарало окръжна болница до 4 милиона лева загуба, са гласували 300 000 евро за покриване на най-неотложните просрочени задължения на лечебното заведение към външни контрагенти. Това е капка в морето, на фона на нуждите на болницата, каза Николова и отново напомни, че ръководството на „Света Анна“ е проспало закриването на отделението по детска хирургия и заминаването на целия екип за Бургас, не само заради ниско заплащане, но и заради отношение.

Единствената цел на това „строително мнозинство“ в ОС Варна е да не разреши на кмета да е кмет, обобщи Стела Николова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!