Певецът Станислав Сланев - Стенли е в болница.

Ето какво съобщи той във видеообръщение:

"За пореден път лекар спасява живота ми.

Дълбоко съм респектиран от тази професия.

Специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ “Св. Екатерина”.

"Преди малко излязох от упойка. Дано всичко е минало наред. ", посочва той.

Не е ясно какво е сполетяло Стенли, но на 13 февруари той е споделил следното:

"Приятели, грипната вълна не ме подмина и въпреки мерките, които взех, продължавам да съм болен. По тази причина концертът на 14 февруари в Plovdiv Event Center "Антракт" се отменя за 4 април. Билетите ще важат за тази дата. Приемете извиненията ми за причиненото неудобство и не забравяйте, че животът е постоянна промяна"

