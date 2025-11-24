Стевията заменя тютюна в Родопите: Първата реколта е факт

Кадър Ютуб

Дали природният подсладител стевия може да замени тютюна и да върне поминъка в Родопите? Този въпрос задават и решават да проучат ученици от Кърджали, изправени пред драматичния спад в производството на културата, която дълги години е издържала цели села. Младежки учебен проект вече се превръща в реален земеделски опит, съобщава Нова телевизия.

Тютюнопроизводството в Кърджалийско се срива

Възможно ли е стевията да замени тютюна? Това е въпросът, на който се опитват да отговорят ученици от средно училище "Йордан Йовков" в Кърджали в свой проект, който вече върви към изпълнение. 100 пъти по-малко производство на тютюн в Източните Родопи отчита местната власт в Кърджали.

"В момента около 3800 декара са заети с тютюнопроизводство в област Кърджали - основно в общините Кирково и Крумовград. В тях са ангажирани около 800 семейства, което е нищожно малка бройка на фона на това, което преди няколко десетилетия беше в областта. Където напълно цели села изкарваха своя поминък", обяснява Никола Чанев, областен управител на Кърджали.

Ученици доказват на практика, че стевията е алтернатива

В търсене на решение се включват учениците от средно училище "Йордан Йовков" в Кърджали и създават проект за замяна на тютюна със стевия като алтернатива за местните производители. "Културата стевия ребаудиана вирее отлично в кърджалийския регион. Растението проявява устойчивост към ектопаразити и умерено засушаване, което е характерно за горещите летни месеци", твърди ученичката Мелтем Дурхан. "Този природен естествен подсладител е изключително препоръчителен за хора, с които искат да се хранят по здравословен начин", посочва и съученичката ѝ Юзге Халил.

За да се уверят, че са прави не само на теория, но и на практика, тази година децата сами отглеждат първите растения стевия. "Поръчахме семена по интернет, после ги засяхме в стаята в училище и след това ги преместихме в градината на нашата учителка. Там продължаваме с процеса по отглеждането", обяснява Мелтем.

"Започнахме със сет от мъничките семенца, които са изключително нежни, деликатни и почти невидими. Оказа се, че растението има растеж и не е капризно. Условията в кърджалийския регион са изключително благоприятни за отгледането на стевия ребаудиана", категорична е Ваня Енчева, старши учител по биология.

Първа реколта и подкрепа за реално производство

Вече е факт първата реколта, а от нея са произведени и здравословни десерти. Това пък ще бъде полезно най-вече за хората с диабет и произведеното ще бъде дарено на ендокринологичното отделение в болницата в Кърджали.

Като партньори на проекта вече са се включили от земеделския институт в Шумен и от опитната станция в Джебел, а местната власт ще съдейства за популяризирането ѝ сред стопаните в региона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!