Стигна до въпрос за 20 000 лева и публиката стана на крака

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Мадлен Янева от Националния политехнически музей продължи по блестящ начин играта си в „Стани богат“. Тя спечели 10 000 лева и призна, че ще ги дари на Гражданско сдружение Алцхаймер в България.

С помощта на приятел по телефона и водещия Мадлен стигна до въпрос за 5000 лева.

За тази сума тя бе попитана: Какви цветни периоди има в творчеството на Пабло Пикасо? - Бял и черен, Жълт и зелен, Розов и син или Червен и кафяв.

Мадлен бе категорична, че знае, че при Пикасо е имало син цвят, а щом е така, ще има и зелен, и позна, че вярната е третата възможност.

Въпросът за 10 000 лева бе: Коя страна въвежда нова валута четири пъти в рамките на 22 години през XX век?, с опции Германия, Япония, Аржентина и Унгария.

Участничката клонеше към Аржентина, но събра смелост да заложи на нея, след като поиска „50:50“ и компютърът остави в играта страната на пампасите и Германия.

Янева свърза смятата на валутата Аржентина с войните, докато за Германия каза, че по време на войните е имало голяма инфлация, но не е имало друг вид валута освен марката.

Дамата се отказа след въпроса за 20 000 лева: Както представлява радио тайсо, често свързвано с доброто здраве и дълголетие на японците? - Ранно събуждане, Строга диета, Ежедневна топла вана и Гимнастически упражения.

По бТВ тя обясни, че спира, тъй като играе с благотворителна цел и не е разумно да рискува, колкото и да й се иска. След тези думи Мадлен бе бурно аплодирана от публиката.

Янева обаче има за какво да съжалява, тъй като вече извън играта отгатна, че верният отговор е Гимнастически упражнения.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!