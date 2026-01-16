Стилист: Подготвям як материал, с който жените да застанем до смелостта

Редактор: Недко Петров

Екстравагантната Антония Йорданова привлече вниманието върху себе си с лична иницитива в интернет. След като стилистът даде поредните си модни съвети в „Преди обед“, Оля Малинова разкри какво е предприела Антония.

Тони отправя предизвикателство към дами, които могат да комбинират анцуг с елегантни обувки, и е събрала снимки. Аня Пенчева ни вдъхнови, защото имаше много дуалистични коментари относно нейната визия при нашите колеги, когато гостува, и Тони каза: "Давайте снимки, мацки с анцуг и специални обувки, призна Оля.

Подготвям як материал, с който да застанем до смелостта. Аз изобщо не коментирам как се е справила Аня Пенчева с този стайлинг. Страхотно е, че е достатъчно смела, за да избере нещо, което е много вероятно да предизвика реакцията, която предизвика. Затова събрах много готини жени, много различни като възраст, занимания и визия, да ни изпратят своите интерпретации по темата, коментира по бТВ Антония.

Тя допълни, че има достатъчно снимки и подготвя материала. Разбира се, очаква да й дадат и още идеи за нейната нова рубрика, която ще се казва „Модни предизвикателства с Антония“.

