Стилиян Петров и Паулина празнуват сребърна сватба

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Бившият капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров отправи мило послание към съпругата си Паулина по повод 25-ата годишнина от сватбата им.

“Честита сребърна годишнина, Пи! Благодаря ти за любовта, за търпението, за подкрепата и за това, че всеки ден избираш мен и нашето семейство. Обичам те днес, утре и завинаги. Наздраве за следващите 25”, написа Петров в Инстаграм, цитиран от Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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