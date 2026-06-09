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Стилиян Петров и Паулина празнуват сребърна сватба

09.06.2026 / 12:53 0

Кадър Инстаграм

Бившият капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров отправи мило послание към съпругата си Паулина по повод 25-ата годишнина от сватбата им.

“Честита сребърна годишнина, Пи!  Благодаря ти за любовта, за търпението, за подкрепата и за това, че всеки ден избираш мен и нашето семейство.  Обичам те днес, утре и завинаги. Наздраве за следващите 25”, написа Петров в Инстаграм, цитиран от Спортал.бг.

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