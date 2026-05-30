Стилияна Николова: Атмосферата в залата беше невероятна и ни даде много енергия

Снимка: Булфото

Европейската вицешампионка в многобоя Стилияна Николова сподели, че е щастлива от представянето си на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, но подчерта, че вниманието ѝ вече е насочено към финалите на отделните уреди.

„Доволна съм от начина, по който изиграх съчетанията си днес. Важно беше да бъда стабилна и концентрирана. Състезанието обаче още не е приключило, защото утре ни очакват четири финала и трябва отново да съм максимално фокусирана“, коментира Николова пред българските медии.

Националката говори и за новия формат на многобоя, като призна, че той е по-интересен за зрителите, а атмосферата във Варна е била изключителна, посочва БНР.

„Мисля, че новият формат е по-вълнуващ за публиката. За нас, гимнастичките, които стигнахме до топ 10, реално няма толкова голяма разлика, защото така или иначе играем и четирите съчетания. В многобоя всяка оценка е важна и трябва да бъдеш концентриран от първото до последното изиграване. Искам специално да благодаря на всички хора в залата. Атмосферата беше невероятна и ни даде много енергия“, каза още тя.

Николова призна, че не е следила в детайли развитието на класирането по време на финала.

„Знаех, че след първите два уреда разликата е много малка, защото играех последна като лидер във временното класиране. Но след това не бях наясно как стоят нещата след моите бухалки и съчетанието на Даря Варфоломеев. Не знаех, че водя след третия уред“, обясни българката.

Стилияна Николова благодари и на своята треньорка Валентина Иванова, която отпразнува рождения си ден по време на шампионата.

