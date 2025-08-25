Стилияна Николова: Има още накъде

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Стилияна Николова отчете, че представянето ѝ на световното първенство по художествена гимнастика е било много силно, но не скри, че иска да постига още по-големи успехи. Тя спечели пет медала.

„Можеше още повече, но смятам, че това състезание беше много успешно за мен, независимо от допуснатите грешки. Нататък още по-добре, има още накъде. Най-малкото можем да сменим цвета на медалите, така че мотивацията винаги ще я има", това каза Николова в интервю за БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!