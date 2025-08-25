реклама

Стилияна Николова: Има още накъде

25.08.2025 / 18:37 1

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Стилияна Николова отчете, че представянето ѝ на световното първенство по художествена гимнастика е било много силно, но не скри, че иска да постига още по-големи успехи. Тя спечели пет медала.

„Можеше още повече, но смятам, че това състезание беше много успешно за мен, независимо от допуснатите грешки. Нататък още по-добре, има още накъде. Най-малкото можем да сменим цвета на медалите, така че мотивацията винаги ще я има", това каза Николова в интервю за БНТ.

 

kjk (преди 20 минути)
Рейтинг: 139190 | Одобрение: 15680
Браво!!!УхиленУхиленУхилен

