Стилияна Николова е номинирана за "Жена на годината"

кадър БНТ

Световната вицешампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината" на списание “Grazia”, съобщават от БФХГ.

"Ако приемем, че състезанията се печелят със сърце и готовност абсолютно винаги да даваш най-доброто от себе си, Стилияна Николова е перфектният пример за истинността на твърдението. Списъкът ѝ с постижения от световни и европейски първенства е дълъг, но страстта и лекотата, с която ги печели, е истинското вдъхновение. Само преди месец Стилияна стана вицешампион на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, донасяйки първия сребърен медал на България от 24 години насам", пишат от списанието за Николова, допълва Спортал.

На Мондиала в Рио българската грация завоюва пет медала - четири сребърни и едно бронзово.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!