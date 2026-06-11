Стилияна Николова отново е над всички

Снимка БФХГ

Стилияна Николова беше избрана за пети път в кариерата си за Спортист на месеца в анкетата на спортните редакции, организирана от Пресклуб България, след като на еврошампионата във Варна завоюва пет медала. Тя получи 23 от общо 29 гласа, а на второ място остана националът по спортна гимнастика Даниел Трифонов с пет.

"Искам да благодаря за уважението и това, че за пореден път уважавате нашия труд. Успях да си почина след Европейското една седмица, разтоварих се, не мислех за гимнастика. Сега с нови сили пак съм в залата и се подготвям за Световното първенство. Там искам да си свърша работата, пък съдиите каквото решат", заяви Николова, пише Блиц.

"Тя направи изключително силно Европейско първенство като от общо 12 съчетания изигра 10 без груби грешки. Форматите на Световните и Европейски първенства са много тежки, състезателните дни са четири. След Варна ние си направихме анализ и ще направим така, че следващия път да бъда още по-добра", добави Валентина Иванова.

Тя разкри, че няма да се правят промени в съчетанията, а ще се работи за чистотата на изпълнението. Малко преди Европейското първенство във Варна Стилияна Николова смени композицията си с лента.

"Основната промяна е смяната на лентата. Няма да я усложняваме. Във вида, в който е поставена, не сте я виждали. Промените в композициите за Световното първенство са малки с цел чистота на изпълнението", каза още треньорката.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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