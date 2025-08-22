Стилияна Николова празнува рожден ден: Ето на колко става

Булфото

20-годишен юбилей празнува днес Стилияна Николова - новото златно чудо в родната художествена гимнастика. Родена е през 2005 година в Кайро в българско семейство - баща ѝ е бившият футболист Илия Дяков, а майка ѝ е бившата гимнастичка Паулина Кръстева.

През 2018 година Стили се мести сама в България, за да стане част от националния отбор на страната.

На Европейското първенство по художествена гимнастика през 2025 в Талин (Естония) спечели злато на обръч, топка и бухалки, както и сребро в многобоя. В предишните две години има и редица други високи спортни отличия и медали в международни състезания.

Да е здрава и да покорява още много спортни върхове!

Днес рожден ден празнуват още:

Йоаким Каламарис - бизнесмен

Тодор Батков - син - бизнесмен

Лилия Стефанова - психолог

Ивайло Михайлов - оперен певец

Паолина Комсалова - журналист

Динко Динев - предприемач

