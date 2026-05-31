Стилияна Николова спечели европейската титла на бухалки
Снимка Фуейсбук, БФХГ
Стилияна Николова спечели титлата на финала на бухалки на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.
Българската грация представи много силно съчетанието си и получи от съдиите 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание) и стана за втора поредна година европейска шампионка на този уред. За нея това е четвърто отличие от шампионата след златото отборно и среброто в многобоя и на финала на топка. Най-добрата българска състезателка по-късно ще играе на финала на лента, пишат на страницата на Българската федерация по художествена гимнастика във Фейсбук.
Медалът е трети за Стили от първенството след сребърните отличия в многобоя и на топка.
Втора на бухалки се класира Мария Борисова (Русия) с 29.200 точки, а трета е Даниела Муниц (Израел) с 29.200.
Последният финал на лента при жените започва след броени минути, след което предстоят двата финала при ансамблите.
До момента България има седем медала от шампионата - четири златни и три сребърни.
