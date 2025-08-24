Стилияна Николова спечели трето сребро за България на Световното
Снимка Фейсбук, Българска федерация по художествена гимнастика
Нежна грация за пореден път показа голямата си класа.
Стилияна Николова донесе трети сребърен медал за България от Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Абсолютната европейска шампионка от 2024 година спечели сребърно отличие на финала на обръч с отлично изпълнение, оценено с 29.950 точки.
Възпитаничката на Валентина Иванова демонстрира класа и получи 13.400 точки за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение. Това беше нейното трето сребърно отличие от световното първенство в Бразилия след медалите в многобоя и отборната надпревара.
Световна шампионка на обръч стана италианката София Рафаели с 30.650 точки, която така добави ново златно отличие към колекцията си. Третото място зае германката Анастасия Симакова с 29.400 точки.
За Стиляна Николова това беше поредното потвърждение на световното й ниво, след като преди два дни навръх 20-ия си рожден ден спечели сребърен медал в многобоя. Българската грация ще има още възможности за медали в предстоящите финали на топка, бухалки и лента.
С тези три сребърни медала България отново се утвърждава като водеща сила в световната художествена гимнастика. Първенството в Рио де Жанейро се оказа изключително успешно за българските гимнастички, като участваха рекордните 76 държави.
Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев от Германия остана едва пета в днешния финал на обръч с 28.950 точки, след като допусна грешки в изпълнението си, пише dunavmost.com.
