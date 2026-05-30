Стилияна Николова води в класирането за многобоя на Европейското във Варна

Снимка Фейсбук, БФХГ

Стилияна Николова води в класирането за многобоя след първите два уреда на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.



Най-добрата българска състезателка, която е европейска шампионка от Будапеща 2024 и сребърна медалистка от Талин 2025, е със сбор от 59.650 точки до момента.



Николова изигра невероятно първата си композиция с обръч и получи най-високата оценка - 30.550 (14.4 трудност, 8.100 изпълнение, 8.050 артистичност). На топка тя беше отново много стабилна и съдиите й дадоха 29.100 (12.9, 8.050, 8.150), пише moreto.net.



Така възпитаничката на Валентина Иванова продължава във втората фаза на многобоя и ще представи композициите си с бухалки и с лента.



Ева Брезалиева приключи участие след първата фаза с 51.200 точки и не попадна в топ 10. Тя допусна неточности на обръч и беше оценена с 24.300 точки (10.2, 6.650, 7.450), а на топка игра по-добре и има 26.900 (11.8, 7.550, 7.550). Така Брезалиева остана на 19-а позиция.



Втора в многобоя до момента, на изключително малка разлика от Николова, е олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 59.600 (30.150 обръч и 29.450 топка), а трета е защитаващата титлата си Таисия Онофричук (Украйна) с 58.100 (29.550 и 28.550).



В топ 10 са още Алина Харнаско (Беларус), Мария Борисова (Русия), Тара Драгаш (Италия), Вера Туголукова (Кипър), София Илтерякова (Русия), София Рафаели (Италия) и Даниела Муниц (Израел).



Състезанието във Варна е с нов формат, според който първите 20 гимнастички играят съчетания с обръч и топка, а след това първите 10 продължават в т.нар. супер финал и само те ще играят с бухалки и с лента. Останалите приключват участието си след първата фаза. Абсолютната европейска шампионка се определя от десетката в супер финала и ще се вземат и четирите оценки на всяка гимнастичка.

