Стилияна Николова завоюва три титли на Държавното първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова от клуб Илиана спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство категория „Елит“ за Приз „Мария Гигова“, което завърши в столичната зала "София". Надпреварата събра едни от най-силните български гимнастички, които превърнаха финалите в спектакъл от световно ниво.

Абсолютната европейска шампионка беше безапелационна и триумфира първо на топка с най-високата оценка във финала - 30.100, след изключително силно изиграване, предава БТА. Сребърното отличие завоюва Яница Динева от Берое с 28.150, а трета се нареди Анастасия Калева от ЧАР ДКС с 27.875.

В топ 8 на финала намериха място още Алекса Рашева, Лора Христова, Никол Тодорова, Дара Малинова и Деница Минкова.

На бухалки Николова отново стана първа с впечатляващо изпълнение, оценено с 30.425. Яница Динева заслужи среброто с 28.675, а Дара Стоянова (Илиана) грабна бронза с 28.650. Анастасия Калева, Олександра Шалуева, Алекса Рашева, Андреа Николова и Дара Малинова също участваха в този финал.

Стилияна Николова триумфира със златния медал и на лента след силно и уверено изиграване и 29.200 точки. Среброто взе Дара Стоянова с 27.500, а бронзовото отличие остана за Дара Малинова от София Спорт-2017 с 27.300.

В топ 8 се наредиха още Анастасия Калева, Андреа Николова, Олександра Шалуева, Иванина Иванска и Яница Динева.

На обръч първото място зае Яница Динева с 29.200, а след нея се класираха Стилияна Николова с 28.775 и Алекса Рашева от София Спорт-2017 с 28.100.

Следващото голямо състезание е Европейското първенство във Варна в края на май, където България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

