Стимулират доброволците, гасили пожари в Ценово, с дърва за огрев

Пиксабей

С дърва за огрев ще бъдат стимулирани доброволците, които са участвали в гасенето на пожари в Ценово. Това реши по време на днешното си заседание местният Общински съвет.

"Доброволно формирование Ценово“ се състои от десет души, които през настоящата година са се включили в гасенето на девет пожара и на два пъти се е налагало да помагат за отстраняване на паднали дървета по пътищата и наблюдения на нивото на река Янтра, показва информация за дейността на организацията, публикувана на сайта на Община Ценово.

Според нея двамата от доброволците имат по десет участия, четирима – по осем, един има седем, един – пет, един – три, и един – две.

Тези от доброволците, които са участвали в гасенето на повече от половината пожари, ще получат по 10 кубически метра дърва за огрев от общинския горски фонд, а останалите доброволци – по пет кубически метра, според решението, което беше подкрепено от всички присъствали 11 общински съветници по време на днешното им заседание, предаде БТА.

