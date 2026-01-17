Стинг плати на бившите си колеги от групата The Police над 800 000 долара след съдебно дело

снимка: Helge Øverås, Уикипедия

Британският певец Стинг е платил на бившите си колеги от групата The Police над 800 000 долара. Музикантът е признал пред съда, че е изплатил недостатъчни авторски възнаграждения на бившите си колеги.

В подадена молба до Висшия съд в Лондон адвокатите на музиканта заявяват, че Анди Съмърс и Стюарт Коупланд са получили плащане от над 800 000 долара. Двамата заведоха дело срещу Стинг и неговото издателство през септември миналата година. Те твърдят, че им се дължат между 2 и 10,75 милиона долара авторски възнаграждения за хитови песни като Roxanne и Every Breath You Take. По време на изслушването в съда на 7 януари адвокатите им заявиха, че искът може да надхвърли 10 милиона долара. Стинг отрича те да имат право на част от приходите му от стрийминг и продажби на музика за изтегляне, допълва БГНЕС.

В иска, подаден във Висшия съд в Лондон, китаристът Анди Съмърс и барабанистът Стюарт Коупланд твърдят, че никога не са получили авторски възнаграждения за сингъла от 1983 г. Двамата също така заявяват, че не са били заплатени за своя принос в написването на песента. Делото е вписано под „общи търговски договори и споразумения“. В него Стинг фигурира като ответник под истинското си име – Гордън Матю Съмър, заедно с компанията си Magnetic Publishing Ltd.

Групата The Police е създадена през 1977 г. и достига номер едно в САЩ с Every Breath You Take, включена в петия и последен албум на групата – Synchronicity. Това е най-продаваният сингъл в САЩ през 1983 г., петият най-продаван за десетилетието и е използван в песента I'll Be Missing You на P Diddy и Faith Evans от 1997 г. Групата има успех в класациите и с Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic и Don’t Stand So Close to Me, преди да се разпадне през 1984 г.The Police се събират на различни поводи, а през 2023 г. стартират официален TikTok акаунт, за да отбележат 40-годишнината на Synchronicity.

През 2021 г. Стинг заяви, че съжалява за реформирането на триото през 2007 г., наричайки последвалото турне „упражнение в носталгия“. Музикантът обясни тогава, че предпочита да бъде соло артист, тъй като това му дава „пълна свобода“. През 2022 г. Стинг продаде целия си каталог с песни на Universal Music Group за около 300 млн. долара. Той е поредният изтъкнат музикант, който се възползва от дългогодишната си успешна кариера.

