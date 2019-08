Стипе Миочич спечели реванша с Кормие и отново е кралят при най-тежките в UFC! (видео)

Най-успешният ММА боец в тежка категория в историята на UFC Стипе Миочич (19-3 MMA, 13-3 UFC) се завърна по невероятен начин с паметна победа с нокаут в четвъртия рунд в дългоочаквания реванш срещу Даниел Кормие (22-2 MMA, 11-2 UFC) на най-голямата галавечер за годината UFC 241 в Анахайм, пише Sportal.bg.

Миочич бе нокаутиран в първия рунд преди около година и оттогава не бе излизал в октагона, а сега го направи, за да си върне колана от Кормие и отново да влезе в дискусиите за най-велик за всички времена.

Стипе е единственият с три успешни защити на титлата в тежка категория (и единствен вече с пет победи в шампионски двубои), а DC бе двоен шампион, само че сега остана без нито един пояс. След единствената си защита на короната при най-тежките срещу Дерик Люис той претърпя операция на гърба, но неговото завръщане бе засенчено от това на Миочич. Досега само Джон Джоунс можеше да се похвали с победа над DC, но вече същото направи и хърватина, който прекрати поредица от осем победи за американския олимпиец в борбата. Стипе си направи великолепен подарък за 37-ия рожден ден, който е в понеделник, а 40-годишният Кормие заговори за възможността да прекрати кариерата си.

Двамата започнаха с размени на лоукикове и видимо разучаваха движението си, като Кормие се справяше със задачата да стои на дистанция и с епизодични удари да намира опонента си. Именно той наниза първия ляв прав, след което добави и ляво кроше, а Миочич бе по-пасивният в първите две минути на битката. Кормие се впусна в опит за тейкдаун, който премина в тръшкане за удоволствие на публиката. Кормие премина в полугард, а съперникът определено беше в беда, но не се панираше и опитваше да се защитава. Кормие мина в пълен гард и нанасяше удари в кръста на хърватина. Стипе изяде и няколко "чука", след което застана в "костенурка", но Кормие намери пролука за още "чукове" с лява ръка, а секунди преди края двамата се изправиха. Първият рунд обаче определено бе в полза на Кормие, като Миочич регистрира само няколко лоукика.

Стипе отчете, че е бил по-пасивният от двамата и започна доста по-активно и разнообразно втория рунд, вкарвайки доста леви прави. Кормие обаче също записа попадения в тялото и главата, макар да не бяха комбинации. Около 3 минути преди края започнаха тежките размени в главата, преди хърватинът да притисне опонента до оградата. Кормие се измъкна и продължи да протяга ръцете си, за да си открива пространство за дясно кроше, като двамата до края на рунда не спряха да се впускат в страйкинг размени и не бе регистриран нито един опит за тейкдаун.



Ляв-десен от ръкавиците на Стипе разклатиха рано в третия рунд Кормие, като хърватинът неуспешно пробва да пренесе битката на земя. Американският борец се окопити и успя да влезе в близка дистанция за няколко попадения с леви прави, а Стипе го притисна до оградата при оставащи 3 минути. Кормие инициираше размени в страйкинг, след което бързо се изправи от изненадващ тейкдаун. И двамата изглеждаха уморени от постоянните крошета и прави удари с водещите ръце, а Миочич бе видимо окървавен на път към стола си.

Кормие започна по-добре следващия рунд с лоукикове и ляво кроше, но без да разклати опонента си. И двамата не държаха ръцете си високо, а Стипе записа две леви крошета в тялото. DC залагаше на единични леви крошета, а противникът го контрираше с въпросните леви крошета, които започваха да се натрупват. Това бе най-успешният рунд за Миочич, който разклати съперника след поредното ляво кроше в тялото и комбинация с десен прав. Последваха още попадения в главата на Кормие и той се свлече на земята, с което бе довършен от бившия нов шампион - победа с нокаут за хърватския пожарникар!

6'5" 230lbs and Cormier picks him up like nothing!#UFC241 pic.twitter.com/uOqV0ids1Z