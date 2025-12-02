Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат днес с руския президент

Кадър Youtube

Американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, днес ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва за преговори за прекратяване на войната в Украйна, която беше подложена на тежки бомбардировки от Русия през ноември, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Вчера Вашингтон заяви, че е настроен „много оптимистично“, въпреки че руският лидер продължава да е неотстъпчив в исканията си близо четири години след началото на войната.

Американският президент и екипът му “работиха здраво по този въпрос и искрено искат да видят края на тази война“, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Кремъл съобщи, че Къшнър ще участва в срещата между Путин и Уиткоф, която ще започне след 17 ч. местно време ( 16 ч. българско).

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски, под интензивен политически и дипломатически натиск, обвини Русия, че използва тези преговори, за да се опита да „отслаби санкциите“, наложени на Москва.

Украинският лидер вчера получи силна подкрепа от френския президент Еманюел Макрон, който потвърди ангажимента на Европа за постигане на „справедлив и траен мир“.

Въпреки че оцени „усилията за посредничество“ на САЩ, Макрон отбеляза, че „на този етап все още няма финализиран (мирен) план“.

Планът, предложен от Вашингтон, „може да бъде финализиран само с европейците около масата (за преговори)“, подчерта френският президент на съвместна пресконференция със Зеленски.

След това той разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп за „важното значение на гаранциите за сигурност“ са Украйна, се казва в изявление на канцеларията на Елисейския дворец.

Украинският президент вчера каза, че очаква „да обсъди с американския президент ключови въпроси“, след като украинският преговарящ Рустем Умеров докладва за „значим напредък“ по проектоплана на САЩ, въпреки че все още са необходими „корекции“.

Вашингтон преди десет дни представи плана си от 28 точки, много от които са в полза на Москва, който е изготвен без европейските съюзници на Киев и има за цел да сложи край на конфликта, започнал с руската офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г.

