Стивън Кинг: Извинявам се

кадър: Ютуб

След убийството на американския активист Чарли Кърк на университетски кампус в щата Юта на 10 септември, световноизвестният писател Стивън Кинг беше въвлечен в полемика заради свое погрешно изказване в социалната мрежа X. Авторът на "Дългата разходка" публикува пост, в който невярно твърди, че Кърк е призовавал за убийство с камъни на хомосексуални. Постът беше изтрит малко след публикуването, а Кинг впоследствие многократно се извини.

„Извинявам се, че заявих, че Чарли Кърк е подкрепял убийството с камъни на гей хора. Всъщност той демонстрира как някои хора подбират удобно библейски цитати. Сгреших, като не проверих фактите и извадих думите му от контекста“, написа Кинг в X на 12 септември, предаде USA Today, цитирани от Нова тв.

Става въпрос за подкаст на Кърк от 2024 г., в който той критикува популярната детска YouTube личност Ms. Rachel заради интерпретация на Библията, според която стихът „възлюби ближния си“ от Левит трябва да се прилага и към ЛГБТ общността. В предаването си Кърк казва:

„Между другото, Ms. Rachel, може би трябва да отворите Библията си. В същата част на Левит, където пише за любовта към ближния, пише, че ‘онзи, който лежи с мъж, както с жена, трябва да бъде убит с камъни’. Просто казвам.“

Макар коментарът му да е бил критичен и провокативен, той не представлява призив към насилие, а по-скоро илюстрира двойния стандарт при тълкуването на религиозни текстове — нещо, което Кинг призна в последвалите си извинения.

Първоначалният пост на Кинг предизвика силна реакция в социалните мрежи, включително и от сенатор Тед Круз, който го нарече „ужасен, зъл, извратен лъжец“. В отговор Кинг написа:

„Ужасният, зъл, извратен лъжец се извинява. Това получавам, когато чета нещо в Twitter без да го проверя. Повече няма да се повтори.“

По-късно сенатор Круз благодари на Кинг за извинението и подчерта, че въпреки политическите различия, уважението и добротата трябва да надделяват:

„Всички – от двете страни на политическия спектър – трябва да се отнасяме един към друг с уважение и човечност, дори когато не сме съгласни. Чарли правеше точно това всеки ден и го уважавах за това.“

Писателят продължи да отговаря на критики, включително от биолога и коментатор Колин Райт, който отбеляза, че подобна крайна реторика може да насърчава насилие. Кинг отговори с още едно извинение, като призна сериозността на допуснатата грешка.

Извиненията идват на фона на политическото напрежение в САЩ след убийството на Чарли Кърк. Бившият президент Доналд Тръмп, в изявление, публикувано на 10 септември, обвини „радикалната левица“ за „тероризма, който се разгръща в страната“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!