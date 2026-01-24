Стивън Милър: Европа се самоубива

кадър YouTube/Fox News

„Критиката към Европа по време на речта му в Давос беше едно от най-важните изявления, правени някога от американски президент за континента. Европа бавно се самоубива, защото задушава енергийния си сектор с регулации и става зависима от нефункциониращата зелена енергия и от други страни. Европа се самоубива с безотговорна миграционна политика. Европа се самоубива, защото не инвестира в собствените си въоръжени сили от години и използва САЩ, за да субсидира (европейската) отбрана“, това каза заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър в интервю за „Фокс нюз“, цитирано от БГНЕС.

На 21 януари Тръмп заяви в речта си на Световния икономически форум, че Вашингтон се интересува от силни съюзници, така че Европа трябва да промени политиката си и европейските страни преживяват „енергиен колапс“. Той изрази мнение, че повечето европейски страни няма да могат да функционират нормално и ще се изправят пред невероятни заплахи за сигурността без американска военна подкрепа, предаде bTV.

На 23 януари „Вашингтон пост“, позовавайки се на неназован европейски лидер, написа, че Европа ще запомни пренебрежителното отношение на администрацията на Тръмп.

На заключителната сесия на Световния икономически форум в Давос председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че многото нападки срещу Европа трябва да бъдат възприети като навременен сигнал за осъзнаване на реалността. Лагард посочи, че подобни оценки принуждават Европа да се изправи пред трудни истини и да търси алтернативни модели на действие, за да запази тежестта си на световната сцена. Тя допълни, че към критиците трябва дори да бъде отправена благодарност, тъй като те ясно показват необходимостта от по-голяма концентрация, разработване на резервни стратегии, както и от засилен фокус върху иновациите и повишаването на производителността.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!