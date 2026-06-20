Сто британски депутати вече искат оставката на Киър Стармър

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Натискът върху британския премиер Киър Стармър да подаде оставка нараства, след като основният му вътрешнопартиен претендент Анди Бърнам постигна убедителна победа в частични избори в избирателния район Мейкърфийлд, а броят на депутатите от Лейбъристката партия, които призовават премиера да представи план за оттегляне, достигна 100, предаде ДПА, цитирана от БТА. Партията има общо 403 депутати.

Призивите Стармър да се оттегли се засилват още откакто Лейбъристката партия претърпя сериозни загуби на местните избори през май. Премиерът многократно е заявявал, че ще се противопостави на всяко предизвикателство към лидерството му и настоява, че няма да „се оттегли“.

Въпреки това победата на Бърнам на междинните избори е подтикнала още депутати и партийни ветерани да призоват Стармър да се откаже от поста. Някои депутати, които миналия месец са подписали изявление срещу провеждането на вътрешнопартийни избори за лидер, сега са променили позицията си, а бившият министър на вътрешните работи Алън Джонсън заяви пред медията Ел Би Си, че посланието му към премиера би било: „Това е краят, Киър“.

Редактор "Екип на Петел",

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