Стоев, ПП: Целта е да гласуваме изцяло на хартия и СИК-овете да броят

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Заседанието на правната комисия за промени в Изборния кодекс се проточи над 14 часа и мисля, че дори управляващите не са съвсем наясно какво гласуваха. Бяха зададени редица въпроси по повод сигурността на изборния процес и управляващите мълчаха по този въпрос.

Това коментира пред БНТ зам.-шефът на парламентарната правна комисия Стою Стоев и част от ръководството на ПП.

Прие се да се гласува със скенери, но ако не могат да бъдат доставени и подготвени, да се гласува както до сега. От ИТН твърдят, че тези нови машини могат да бъдат докарани у нас в срок, но ГЕРБ казват, че ако това не се случи, да се гласува по досегашния ред. С една дума месец преди изборите ЦИК ще бъде поставена пред свършен факт, че нито може да ползва новите машини, нито може да сертифицира старите и така реално ще гласуваме само на хартия с броене от секционните комисии. Така че това предложение е изключително неработещо и е само прах в очите на хората, обясни той.

Преди година ние наистина предложихме сканиращи машини, за да може да се промени процеса и да стане по-сигурен. Но тогава на кръгла маса беше казано, че не е добре да продължаваме с промените в Изборния кодекс. Сегашните текстове се различават от нашите идеи, коментира той.

Сега отпадат печатите на бюлетините и сравняването на номерата на бюлетините с тези на кочана, от който са откъснати. Нямаше отговори на въпроси по тези теми, посочи той.

Целта не е да се въведат нови машини за изборите. Истината е, че те искат да не може да се доставят тези машини и да гласуваме изцяло на хартия, обясни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

