Стоичков: Бате Джони ще остане, какъвто си е бил – човек и легенда!

Кадър Булфото

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се сбогува с великия вратар на ЦСКА и България Георги Велинов.

„Оставя една голяма диря в българския футбол, една голяма диря като човек. Той никога не се предаде“, сподели Стоичков за Велинов.

„Това са големите спомени, които имам с него – от 1985 година, когато ме приеха в съблекалнята. Той беше един от първите, които ме прие в съблекалнята“, добави Камата.

„Той никога не предаде ЦСКА и никога не предаде приятелите. Това е бат Джони, голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките и аз винаги ще му бъда благодарен.

Това са спомени, които няма как да се забравят. Израснахме покрай него. Той ни научи на дисциплина и на уважение. Бате Джони ще остане, какъвто си е бил – човек и легенда!“, завърши Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г., предаде БТВ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!