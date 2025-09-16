Стоичков: Беше изумителна нощ

Кадър Фб

Христо Стоичков написа емоционален пост в социалната мрежа.

"Беше изумителна нощ! Заедно с Krassimir Balakov имахме честта да играем в благотворителния мач на легендите на Estádio José Alvalade! И за първи път бях със специалните ми обувки с българското знаме! Името на Краси отдавна е на стената на славата на арената! Срещата със световния шампион по бокс в тежка категория Александър Усик беше много емоционална! Разбира момчето и от футбол! Всички си обещахме, че все по-често ще се събираме за благотворителност и приятелски наздравици!"

