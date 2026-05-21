Стоичков: Браво, ЦСКА! "Армейският" дух никога не умира!

снимка: Фейсбук, Христо Стоичков

Легендата на българския спорт - Христо Стоичков, не пропусна да честити на ЦСКА спечелената 22-ра Купа на страната.

Вчера възпитаниците на Христо Янев победиха Локомотив Пловдив в София с 4:3 след изпълнение на дузпи, като редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1, пише "Фокус".

"Браво, ЦСКА! "Армейският" дух никога не умира! Честито!", написа бившият играч на "червените".

