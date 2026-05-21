Стоичков: Браво, ЦСКА! "Армейският" дух никога не умира!
снимка: Фейсбук, Христо Стоичков
Легендата на българския спорт - Христо Стоичков, не пропусна да честити на ЦСКА спечелената 22-ра Купа на страната.
Вчера възпитаниците на Христо Янев победиха Локомотив Пловдив в София с 4:3 след изпълнение на дузпи, като редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1, пише "Фокус".
"Браво, ЦСКА! "Армейският" дух никога не умира! Честито!", написа бившият играч на "червените".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!