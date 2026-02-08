Стоичков: Да се хванем всички на голямо празнично хоро!

Кадър Ютуб

Рожденият ден на Христо Стоичков е тема номер 1 в момента в България.

Той празнува юбилей.

Ето какво написа легендарният футболист.

"НОМЕР 8 на 60 ГОДИНИ!

Аз, рожденикът, ви поздравявам с песен! Да се хванем всички на голямо празнично хоро!"

