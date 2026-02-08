Стоичков: Да се хванем всички на голямо празнично хоро!
08.02.2026 / 13:03 0
Кадър Ютуб
Рожденият ден на Христо Стоичков е тема номер 1 в момента в България.
Той празнува юбилей.
Ето какво написа легендарният футболист.
"НОМЕР 8 на 60 ГОДИНИ!
Аз, рожденикът, ви поздравявам с песен! Да се хванем всички на голямо празнично хоро!"
