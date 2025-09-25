Стоичков: Днес направих стъпка, за която не съм си и помислял преди години

Кадър Фб

Христо Стоичков с първи коментар за филма, който ще разкаже неговата история.

Ето какво пише той:

Днес направих стъпка, за която не съм си и помислял преди години! Владо Памуков и Софтпрес направиха моята книга „Историята“, която стана абсолютен бестселър в демократично време. Сега Владо, Мартин Макариев и Александър Сано се захванаха с още по-голямо начинание – филм за моя живот! Винаги съм бил смел и амбициозен! Сега съм още повече!

