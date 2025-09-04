Стоичков: Искам тези, които ще дойдат, да са там заради България

кадър: Кадър Фб

Най-успешният български футболист Христо Стоичков очаква наследниците му в националния отбор да дадат всичко от себе си в утрешната Световна квалификация с Испания, въпреки безспорната класа на гостите.

Стоичков беше гост на благотворителна фиеста "Заедно за децата" на стадион “Юнак”, организирана от БФС и партньори. Над 250 момчета и момичета имаха щастието да се снимат с 59-годишната легенда и да получат автограф.

Мачът в четвъртък от 21:45 часа на националния стадион "Васил Левски" се чака с огромен интерес, всички места са разпродадени и би трябвало да има около 40 хиляди зрители. Също така Испания – в момента европейски шампион и един от най-силните отбори в света, за първи път гостува в България в едва шестата среща между двете страни в историята.

"Изживявал съм страхотни моменти на този стадион. Това го искам - 40 хиляди, които ще дойдат утре, да са там заради България. Да подкрепят нашите деца, а не да подкрепят чужди отбори. Когато те подкрепят, винаги футболистът дава малко повече от себе си - друга е настройката. Но знаем срещу какъв отбор играем. Испания има изключителен състав. Действително те са млади футболисти, но с голям опит в Ла лига, някои от тях са и европейски шампиони. Така че хората, които дойдат, ще бъде един плюс. Знаем, че ще бъде много трудно, но и в трудните моменти нещо сме изкарвали от самите себе си, за да направим малко по-труден мача за Испания. И все пак са 11 на 11", коментира Камата, предаде Bulgaria ON AIR.

Попитан ако той е треньор, какво би казал на сегашния отбор на България, легендарният номер 8 отговори: "Процесите са много дълги. Когато аз бях треньор, каквото са тренирали през седмицата, това ще покажат и по време на мача. Каквото можем да променим, ще го променим в хода на игра. Когато си концентриран, когато изпълниш указанията на треньора и всеки помага на другия, тогава е най-лесното. Аз мисля, че Илиан Илиев (б.а – националният селекционер на България) ще изкара най-доброто, което имаме - и от тука, и от Европа. За жалост, не са в такива силни клубове, във водещи клубове. Но в крайна сметка имат малко предимство да играят сряда - събота, а ритъмът е по-силен. И да се надяваме, че тези, които ще излязат на терена, от първата до последната минута ще дадат всичко от себе си. Може да спечелят, може и да загубят, но нека да си оставят сърцето за зрителите, които дойдат".

"Първо да защитим герба на България, да си защитим личното достойнство като футболисти и да подкрепим с играта, да дадем увереност. Така сме били ние, така продължава и след нас. Кой каквото може да даде от себе си и да не се плаши, че срещу нас е Испания. И мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят. Аз винаги съм вярвал, независимо в какъв момент се намираме. Така беше и в моето време – 1988, 1990, 1992. И тогава дойде мачът във Франция – повярвахме си, че можем. Успяхме и вече всичко се подреди", подчерта Стоичков.

След той още веднъж призова за повече смелост футболистите и публиката, която ще подкрепя българските национали.

"Аз лично никога не съм свивал байряка. Когато свиеш байрякa, герба го криеш. По-добре гербът да бъде отворен и каквото сабя покаже", завърши Стоичков.

