Стоичков: Истински великан, пред когото трепереха европейските шампиони!

Христо Стоичков почете юбилея на един от най-големите български футболисти Аспарух Никодимов.

Ето какво пише той:

Днес българският футбол празнува! 80 наздравици за един истински великан, пред когото трепереха европейските шампиони! Честит да си, бате Паро! Твоите успехи ще останат записани със златни букви в историята на ЦСКА!

