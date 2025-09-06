Стоичков: Когато сме обединени, сме най-силни

Снимка Фейсбук, Христо Стоичков

Най-успелият българин отправи емоционално послание към всички българи по случай празника.

Каква по-голяма радост и чест! Навръх 140 години от Съединението на България два наши истински лъва ще играт финал на Ю Ес Оупън! Честито, българи! Когато сме обединени, сме най-силни! Иван и Сашо - и двамата сте шампиони!, написа в личния си профил във Фейсбук Христо Стоичков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!