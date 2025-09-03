Стоичков: На Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят

Снимка: Булфото

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков обяви, че очаква наследниците му в националния отбор да дадат всичко от себе си в утрешната Световна квалификация с Испания, въпреки безспорната класа на гостите.

Мачът е на 4 септември от 21:45 ч. на националния стадион "Васил Левски".

"Изживявал съм страхотни моменти на този стадион! Това го искам – 40 хиляди, които ще дойдат утре, да са там заради България. Да подкрепят нашите деца, а не да подкрепят чужди отбори. Когато те подкрепят, винаги футболистът дава малко повече от себе си – друга е настройката.

Но знаем срещу какъв отбор играем. Испания има изключителен състав. Действително те са млади футболисти, но с голям опит в Ла лига, някои от тях са и европейски шампиони. Така че хората, които дойдат, ще бъде един плюс. Знаем, че ще бъде много трудно, но и в трудните моменти нещо сме изкарвали от самите себе си, за да направим малко по-труден мача за Испания. И все пак са 11 на 11", започна Стоичков.

"Процесите са много дълги. Когато аз бях треньор, каквото са тренирали през седмицата, това ще покажат и по време на мача. Каквото можем да променим, ще го променим в хода на игра. Когато си концентриран, когато изпълниш указанията на треньора и всеки помага на другия, тогава е най-лесното. Аз мисля, че Илиан Илиев (б.а – националният селекционер на България) ще изкара най-доброто, което имаме – и от тука, и от Европа. За жалост, не са в такива силни клубове, във водещи клубове. Но в крайна сметка имат малко предимство да играят сряда – събота, а ритъмът е по-силен. И да се надяваме, че тези, които ще излязат на терена, от първата до последната минута ще дадат всичко от себе си. Може да спечелят, може и да загубят, но нека да си оставят сърцето за зрителите, които дойдат", сподели още Камата, цитиран от Фокус.

Попитан ако той е треньор, какво би казал на сегашния отбор на България, легендарният номер 8 отговори:

"Първо да защитим герба на България, да си защитим личното достойнство като футболисти и да подкрепим с играта, да дадем увереност. Така сме били ние, така продължава и след нас. Кой каквото може да даде от себе си и да не се плаши, че срещу нас е Испания. И мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят. Аз винаги съм вярвал, независимо в какъв момент се намираме. Така беше и в моето време – 1988, 1990, 1992. И тогава дойде мачът във Франция – повярвахме си, че можем. Успяхме и вече всичко се подреди".

"Аз лично никога не съм свивал байряка. Когато свиеш байрякa, герба го криеш. По-добре гербът да бъде отворен и каквото сабя покаже", завърши Стоичков.

