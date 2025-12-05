Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември
Христо Стоичков написа емоционален пост в социалната мрежа:
"Изминаха 35 години!
Никога няма да забравя този 5 декември!
За първи път повярвах, че мечтите стават реалност!
В ръцете ми беше „Златната обувка“ за голмайстор №1 в Европа!
С ЦСКА направихме наистина велики мачове!
Какъв е животът – преди 35 години „Златна обувка“, днес – жребий за мондиал!
Очакваме го с нетърпение!"
