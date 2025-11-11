Стоичков: Няма да съм в състояние да присъствам на 19 ноември на концерта "Такъв е животът"
Кадър Фб
Христо Стоичков натъжи феновете си.
Ето какво пише той:
Получавам много поздравления заради обявеното ми участие в концерта "Такъв е животът" на 19 ноември. Както казах на любезните домакини, няма да съм в състояние да присъствам, защото още се възстановявам в чужбина от скорошната операция. Благодаря на Стефан Димитров за прекрасната музика на новата ни песен "Българи сме още". Сигурен съм, че триото ни с Братя Аргирови ще грабне сърцата на всички, въпреки че дебютът на песента няма да е на този концерт.
