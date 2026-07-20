Стоичков: Почивай в мир, Кевин Кийгън

Снимка Фейсбук, Христо Стоичков

Христо Стоичков с емоционални думи с легендата на английския футбол Кевин Кийгън, който почина днес на 75 години.

Ето какво написа Стоичков в личния си профил във Фейсбук:

Ти беше един от моите идоли! Един от хората, които ме вдъхновиха да мисля само за футбол! Съдбата те прати да бъдеш треньор на Англия в последния ми мач за България! На Българска армия! Заедно с Димитър Пенев и Йохан Кройф!

Почивай в мир, Кевин Кийгън!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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