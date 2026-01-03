Стоичков: Почивай в мир, Старши! Великан
Христо Стоичков изказа първи съболезнования към Димитър Пенев:
Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!
