Стоичков: Почивай в мир, бат Стояне!

14.11.2025 / 23:08 1

Кадър Фб

Христо Стоичков отдаде почит на легендата на ЦСКА Стоян Йорданов.

Ето какво написа той:

Стоян Йорданов - една истинска легенда на футбола! Великан на ЦСКА! Много повече от вратар и треньор! Един велик човек! Почивай в мир, бат Стояне! Завинаги ще ни бъдеш пример, който ще следваме!

 

1
0
kris (преди 55 минути)
Рейтинг: 532441 | Одобрение: 99301
Медиите ще ни направят голяма услуга, ако престанат да ни навират в очите това нещо омазано с лютеница.....В края на краищата човек с минало трябва да има уважение към самия себе си, да си купи въдици и си гледа пенсионерския живот, а не да досажда на живите !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

