Стоичков: Преди 89-а имаше всичко - ред, храна, облекло, спане. И най-важното - дисциплина
Футболната легенда Христо Стоичков сподели в интервю за Елизабет Методиева в „На кафе” кой е бил най-трудния му момент в живота. Той е бил през 1990-а, когато е извършен трансфера му от ЦСКА в „Барселона”. Стоичков обясни, че властта тогава е можела да провали бъдещето му.
„В България тогава всичко беше един затворен кръг”, обясни той и допълни, че дори е започнал да мисли различни варианти за развитие, ако не замине за Барселона, но се притеснявал каква реакция ще има от властта.
„Преди 89-а година имаше ред, отговорност, храна, спане, лагери, облекло - всичко. Имаше и дисциплина, което е най-важното. Тогава не можеше да си позволиш лукса да загубиш един мач, защото идва генерала отгоре и казва: „Абе ей, какво става тука?!”, това разказа Стоичков.
През 90-а година обаче нещата стоели вече доста по-различно и затова чакането на трансфера се превърнало в най-тежкият момент в живота на младата футболна легенда.
