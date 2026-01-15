Стоичков: Преди 89-а имаше всичко - ред, храна, облекло, спане. И най-важното - дисциплина

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Футболната легенда Христо Стоичков сподели в интервю за Елизабет Методиева в „На кафе” кой е бил най-трудния му момент в живота. Той е бил през 1990-а, когато е извършен трансфера му от ЦСКА в „Барселона”. Стоичков обясни, че властта тогава е можела да провали бъдещето му.

„В България тогава всичко беше един затворен кръг”, обясни той и допълни, че дори е започнал да мисли различни варианти за развитие, ако не замине за Барселона, но се притеснявал каква реакция ще има от властта.

„Преди 89-а година имаше ред, отговорност, храна, спане, лагери, облекло - всичко. Имаше и дисциплина, което е най-важното. Тогава не можеше да си позволиш лукса да загубиш един мач, защото идва генерала отгоре и казва: „Абе ей, какво става тука?!”, това разказа Стоичков.

През 90-а година обаче нещата стоели вече доста по-различно и затова чакането на трансфера се превърнало в най-тежкият момент в живота на младата футболна легенда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!