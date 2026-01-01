реклама

Стоичков: Само който не мечтае, няма да успее! Ваш Ицо

01.01.2026 / 12:23 1

Кадър Фб

Един от най-великите футболисти в българската история - Христо Стоичков, използва социалните мрежи, за да пожелае здраве и любов на всички през новата година, предаде БТВ.

Пожелания

"Честита Нова Година, приятели! Желая ви най-вече много здраве, любов и щастие! Българският дух винаги е бил над всичко и това показаха нашите спортисти през миналата година! Пожелавам им още повече през новата! А на вас - нека се сбъднат всичките мечти! Само който не мечтае, няма да успее! Ваш Ицо", написа носителят на "Златната топка".

kris (преди 1 час)
Плъх мечтател....Докато мечтае, уредил и правнуците си в рекламите.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

