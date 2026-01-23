Стоичков: Светъл път, бат Нейчо

Снимка Фейсбук, Христо Стоичков

Най-успелият български футболист Христо Стоичков се сбогува с бившия готвач на националния отбор по футбол Нейчо Нейчев, който почина на 81 години.

Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят! Бат Нейчо Нейчев беше магьосник в кухнята! Готвеше ни прекрасно! Националният отбор беше под „негово командване“ и на Мондиал'86, и на Мондиал'94! Чудесен човек, беше ни като баща! Светъл път, бат Нейчо!, написа Христо Стоичков.

Редактор "Екип на Петел",

