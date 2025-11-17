Стоичков: Велик ден за България!

Кадър ФБ

"Изминаха 32 години! 32 години от деня, в който накарахме малка България да е световна и да мечтае! Мълчанието на Парк де Пренс и нашите викове! Каква нощ! Велик ден за България!", пише Христо Стоичков.

Коментарите веднага заваляха:

И после мълчание 32 години. Надявахме се златното ни поколение футболисти да продължи и надгради дори успехите ни, а то ... и Сан Марино да ни хванат много "шамари ще изядем" както казва настоящият ни "селекционер". Прекрасни футболисти, лекета в живота. Не говоря за теб, Ицо Стоичков, говоря за тези, които се осраха БФС. Но и ти имаш донякъде вина. Помниш ли си двата прякора като футболист? Кучето и камата. Кучето, защото като захапеше нямаше пускане, а камата щото си беше нож с две остриета. Какво се случи с тях?

Уникално беше! Велики, незабравими, недостижими, Абе каквото и да кажем все ще е малко

Кой е вярвал тогава че след 32г. корупцията ще убие футбола ни, радостите и мечтите , в това число и държавата ни ! има талантливи момчета които гледат само от пейката защото нямат връзки и пари за да играят футбол, същото е и с държавата, управляват олигарсите , вместо кадърни, умни и честни млади хора даже и да са бедни няма значение , има нещо сбъркано в цялата демократична система у нас !

Помня студената ноемврийска вечер в която започнахме да мечтаем, след това и горещото лято на ‘94та!

Господ бе българин!

Благодаря за емоциите!

България помни и няма да забрави, лошото е че доста ще чакаме да изживеем онези спиращи дъха моменти

Сладки спомени, няма да има България скоро такова поколение!Това е нормално, и е за цял свят!

Еуфорията беше още по-голяма след репликата на Стоичков:"Айцу,цвайцу-дрън"

Поклон пред онзи велик отбор,

който прати България на световно

първенство!!!

