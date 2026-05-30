Стоичков: Вкарвал съм много голове, но този остава незабравим

Снимка Фейсбук, Христо Стоичков

Най-успелият ни футболист си спомни за един от най-важните си голове. На този ден преди 39 години Христо Стоичков се разписа с нисък удар по земя за успеха на ЦСКА с 1:0 във Вечното дерби и направи отбора си шампион. Две седмици по-рано армейците побеждават Левски с 2:1 във финала за Купата на България и така записват дубъл през сезона, който е първи за Стоичков в кариерата му.

Ето какво написа Христо Стоичков в личния си профил във Фейсбук:

Вкарвал съм много голове, но този остава незабравим! Точно преди 39 години и 1:0 срещу Левски!

За първи път шампион и за първи път златен дубъл!

Велики времена бяха - ЦСКА отново беше на върха!

