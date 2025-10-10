Стоичков: Железен и непобедим, можеш да вдигнеш целия свят

Редактор: Недко Петров

Снимка Фейсбук

Христо Стоичков изпадна в еуфория след третата световна титла на Карлос Насар, спечелена във Фьоде. Камата изригна с емоционален пост в личния си профил във Фейсбук.

Ти можеш да вдигнеш целия свят! Великолепен! Железен! Непобедим българин! Честита трета световна титла! Честит нов световен рекорд, Карлос Насар!, написа Ицо.

Карлос стана 12-ия българин с три титли от Шампионат на планетата по вдигане на тежести за мъже.

Пред него са само Янко Русев, който е ставал пет пъти световен шампион, и Иван Иванов, който има четири златни медала.

Предвид уникалните качества на Насар обаче и крехката му възраст - само 21 години, изглежда, че е въпрос на време той да ги надмине.

