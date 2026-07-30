Стоичков дойде да подкрепи ЦСКА, феновете скандираха името му

Стопкадър Спортал.бг

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков е в официалната ложа на Националния стадион "Васил Левски" за мача на ЦСКА срещу Карабах в Лига Европа.

Камата получи овациите на публиката, а малко преди появата на двата отбора на терена феновете започнаха да скандират името му, пише Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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