Стоичков дойде да подкрепи ЦСКА, феновете скандираха името му
30.07.2026 / 21:21 0
Стопкадър Спортал.бг
Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков е в официалната ложа на Националния стадион "Васил Левски" за мача на ЦСКА срещу Карабах в Лига Европа.
Камата получи овациите на публиката, а малко преди появата на двата отбора на терена феновете започнаха да скандират името му, пише Спортал.бг.
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