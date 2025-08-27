Стоичков от Таджикистан: Отношението на хората ме трогна!

Кадър Фб

Стоичков е в Таджикистан с важна мисия.

Ето какво съобщи той:

Имах огромната чест да открия новата академия на FIFA в Таджикистан! Всички треньори в страната ще работят по една програма! Отношението на хората ме трогна! Таджикистанските деца са влюбени във футбола и ми станаха приятели! Ще се върна пак при тях!

