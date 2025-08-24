кадър: ФБ

Легендата на българския футбол Христо Стоичков откри футболна академия в Киргистан под егидата на FIFA.

"Работата във FIFA ми помага всеки ден да науча нещо ново, да видя нови хора и да изградя нови приятелства! Всичко това ми се случи в Киргистан. Открихме нова футболна академия под егидата на FIFA, а всички тук обожават нашия любим спорт! Благодаря, Киргизстан! И на път за Таджикистан!".

