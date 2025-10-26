Стоичков поема по нов път

Христо Стоичков ще пее на престоящия концерт на Стефан Димитров. Специално за Камата композиторът е написал ново парче, което ще бъде изпълнено от знаменития ни футболист по време на концерта.



"Стоичков е номер 1! И като човек ми се вижда голям мъжкар. Мъж на честта е - като каже нещо, го прави. Все по-малко хора в страната ни вече си държат на думата", сподели емблематичният Стефан Димитров.



Букет от емоции и множество изненади готви композиторът за предстоящия си концерт "Такъв е животът". Една от тях е проектът "Българи сме още", чието изпълнение музикантът поверява на легендата Христо Стоичков.

