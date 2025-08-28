Стоичков посрещна великите тенори Хосе Карерас и Пласидо Доминго

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Легендата на българския футбол Христо Стоичков посрещна изключителните оперни певци Хосе Карерас и Пласидо Доминго в своята Зала на славата. Двамата знаменити тенори са в София за концерт заедно със световната прима Соня Йончева.

Тяхната среща продължи повече от час, като беше изпълнена с топли спомени между тримата, предаде bTV. Карерас разказа за изключителното преживяване да пее на бенефиса на Стоичков, а Доминго, който е запален фен на „Барселона”, сподели ентусиазма, който е изпитвал от неговите голове.

„Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това!”, това написа Стоичков във Фейсбук по повод срещата.

